الشرطة الألمانية تعلن خلو مبنى محكمة مدينة هايلبرون من وجود متفجرات

بعد اشتباه بوجود متفجرات في المحكمة الإقليمية في مدينة هايلبرون جنوبي ألمانيا، أعلنت الشرطة هناك اليوم الخميس زوال الخطر.

وأوضحت الشرطة عبر منصة إكس أنه لم يتم العثور على أي شيء مريب خلال عملية التفتيش. وكانت متحدثة ذكرت في وقت سابق أن كلبًا مدربًا أطلق نباح تحذير في إحدى قاعات المحكمة ما يوحي بوجود شيء مشبوه.

وبسبب هذا الاشتباه، نفذت الشرطة عملية واسعة النطاق في صباح اليوم، وتم إخلاء مبنى المحكمة كإجراء احترازي. وبعد انتهاء العملية، صرحت الشرطة عبر منصة إكس بالقول:"المحكمة الإقليمية أصبحت متاحة للدخول مرة أخرى".