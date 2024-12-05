 قوات الاحتلال تقتحم بلدة دورا ومخيم الفوار جنوب الخليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة دورا ومخيم الفوار جنوب الخليل

وكالات
نشر في: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 11:53 ص | آخر تحديث: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 11:53 ص

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الخميس، بالاختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دورا ومخيم الفوار جنوب غرب الخليل.

وذكر مراسل وكالة «وفا»، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا من مدخلها الشرقي باتجاه وسط البلد، وانتشرت على الطرق الرئيسية وفي عدة أحياء من البلدة وفي محيط المنازل، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي مخيم الفوار جنوبا، اقتحمت قوات الاحتلال مدخل المخيم، واحتجزت عددا من الشبان، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل، ومنعت تنقل المواطنين.


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