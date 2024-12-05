3 شهداء وعدة جرحى في قصف الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب أخرين بجروح، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا بالمخيم، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وأصيب أخرين بجروح، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها اتجاه محيط منطقة تل الهوى، ومنطقتي الميناء وأنصار بمدينة غزة، فيما أطلق الاحتلال بشكل متقطع نحو شرقي مخيم المغازي وسط القطاع.

وأطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها على وسط وشرقي مدينة رفح، وشرقي بلدة خزاعة والفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44532 فلسطيني، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105538 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.