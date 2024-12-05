حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات اليوم، من تفاقم الوضع الأمني في حالة إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا.

وقال لافروف، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنك" الروسية: "الأوهام حول إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، والأشخاص الذين يحملون مثل هذه الأفكار لا يريدون سماع التحذيرات التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرارا وتكرارا".

وأكد لافروف، أن أي مبادرات سلام يتم طرحها بشأن الصراع الأوكراني يجب أن تأخذ في الاعتبار القضايا الأمنية والمشاكل المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.

وأوضح: "كل تلك المبادرات التي طرحها شركاؤنا في مختلف القارات هي بنوايا حسنة، وتهدف إلى إيجاد حل سياسي. بالطبع، إنهم ملزمون بمراعاة مشكلة ضمان المصالح الأمنية لكل دولة، وبالتأكيد قضية احترام حقوق الإنسان".

ونوه لافروف، بأن روسيا تتحدث عن الحاجة إلى تعزيز الأمن في السياق الأوراسي في قارتنا بأكمل.

وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد في اجتماع لرؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة المخابرات في دول رابطة الدول المستقلة، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد تخلى بالفعل عن كل القيود الأخلاقية عند الحديث عن إمكانية توجيه ضربة وقائية لروسيا.

وفي سياق آخر، كشف مصدر بوزارة الدفاع الروسية لوكالة "فرانس برس"، أن رئيسا الأركان الروسي والأميركي أجرا مكالمة هاتفية نادرة في 27 نوفمبر بمبادرة من الجانب الروسي، أبلغت موسكو خلالها واشنطن بمناورات عسكرية في شرق المتوسط.