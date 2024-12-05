جيل بايدن تزور أبوظبي في آخر جولة خارجية لها

استغلت السيدة الأولى الأمريكية، جيل بايدن، جولة في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، اليوم الخميس، للإشادة بجهود مكافحة السرطان والدعوة للمزيد من الانتباه لمشكلات النساء الصحية ضمن آخر جولة خارجية تقوم بها بصورة منفردة.

ووصلت بايدن - 73 عاما، إلى أبوظبي مساء أمس الأربعاء بعد زيارة إيطاليا ورؤية منزل أسلافها في بلدية جيسو بصقلية.

وبدأت في جولة بعد ظهر اليوم في العاصمة، حيث توقفت أولا لزيارة الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي في قصر البحر.

يشار إلى أن الشيخة فاطمة المعروفة باسم "أم الإمارات" هي زوجة أول حاكم للإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ووالدة الحاكم الحالي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ورغم أن الزيارة لا تركز على القضايا السياسية، إلا أنها تظهر الأهمية التي تمنحها الولايات المتحدة للإمارات، التي تستضيف آلافا من أفراد القوات الأمريكية.