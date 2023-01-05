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يستضيف المنتخب العراقي بقيادة مدربه الإسباني خيسوس كاساس، نظيره العماني مساء اليوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25».

ويحتضن ملعب البصرة الدولي المواجهة المرتقبة بين منتخبي العراق وعمان، والتي ستنطلق عند السادسة من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة خليجي 25.

وجاء تشكيل المنتخب العراقي في مواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: حسين عمار – علي فايز – مصطفى ناظم – ضرغام اسماعيل

خط الوسط: أمير العماري – أمجد عطوان – ابراهيم بايش – حسين علي – حسين جبار

الهجوم: أيمن حسين.

فيما يمثل المنتخب العماني في مواجهة اليوم كل من:

حراسة المرمى: ابراهيم المخيني

الدفاع: أحمد الكعبي – جمعة الحبسي – أحمد الخميسي – أمجد الحارثي

خط الوسط: جميل اليحمدي – حارب السعدي – أرشد العلوي

الهجوم: زاهر الأجبري – المنذر العلوي – عصام الصبحي.