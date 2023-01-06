مدرب بنفيكا يعرب عن غضبه لمحاولات تشيلسي ضم إنزو فيرنانديز

قال روجر شميدت، المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي، إن ناديه لا يرغب في بيع لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، مبيدا غضبه من محاولات تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع اللاعب.

ويرغب تشيلسي في التعاقد مع فيرنانديز، والذي انضم إلى بنفيكا قادما من ريفر بليت الأرجنتيني العام الماضي، وذلك بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه اللاعب في بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر.

وكان من المرجح أن تتم الصفقة أوائل الاسبوع الجاري، حينما زعمت تقارير أن تشيلسي عازم على الوفاء بالشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 120 مليون يورو (127 مليون دولار).

وقد تجعل تلك الصفقة من فيرنانديز اللاعب الأغلى في الدوري الإنجليزي، لكن التقارير الصادرة اليوم الأربعاء ألمحت إلى أن الصفقة قد تتعثر بسبب محاولات تشيلسي التفاوض على سعر منخفض .

وفي مؤتمر صحفي قبل مواجهة بنفيكا وبورتيمونينسي بالدوري البرتغالي، أكد شميدت تلك التقارير وهاجم ما وصفه بالأسلوب غير النزيه من جانب النادي اللندني.

وقال شميدت للصحفيين : "لا نرغب في بيع إنزو، لا أنا ولا رئيس النادي". وأضاف: "جميعنا نعلم أن اللاعب لديه شرط جزائي في عقده، في حال رغب في الرحيل، وإذا تقدم شخص بعرض يفي بالشرط الجزائي ، فإنه لا يمكننا فعل شيء حيال ذلك".

وتابع: "هناك نادي يريد التعاقد مع اللاعب ويعلمون أننا لا نرغب في بيعه، لكنهم يحاولون ضمه رغم علمهم أن الطريقة الوحيد لحدوث ذلك هو الوفاء بالشرط الجزائي".

وأوضح شميدت: "الموقف واضح للغاية، محاولة هذا النادي للتعاقد مع إنزو تظهر عدم الاحترام لبنفيكا".

وقال: "لا يمكنني تقبل ما يفعلونه، يحاولون دفع اللاعب للجنون متظاهرين بأنهم سيدفعون الشرط الجزائي، ثم يقولون أنهم يودون التفاوض".

وأتم: "لا أعتقد أن هذه هي الطريقة في التعامل بين ناديين لديهما علاقات جيدة".