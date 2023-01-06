أوكرانيا تدعو رئيس الوزراء الياباني لزيارة كييف

دعا أندريه يرماك رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لزيارة أوكرانيا، وفقا لما أعلنه مكتب الرئاسة الأوكرانية.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم الجمعة، أن يرماك أعلن عن تلك الدعوة لزيارة البلاد في وقت مناسب، وذلك خلال اجتماع مع السفير الياباني لدى كييف كونينوري ماتسودا، بعدما أعرب عن تقدير أوكرانيا لتضامن اليابان معها خلال الحرب مع روسيا.

وقال المكتب، إن يرماك هنأ اليابان على توليها رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع هذا العام.

كما أعرب يرماك عن آمال كييف في استمرار التعاون مع المجموعة، وقال إن "الحوار المنتظم بين قادة مجموعة السبع و الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو أحد أكثر الوسائل فعالية للمجتمع الدولي لصياغة جهود لمقاومة الغزو الروسي".

وقال المكتب إن ماتسودا أكد من جانبه أن موقف اليابان من دعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها لم يتغير.

يشار إلى أن اليابان انضمت إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في فرض عقوبات على روسيا لغزوها أوكرانيا .