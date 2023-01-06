تشيلسي يضم الفرنسي بينوا بادياشيل

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، تعاقده مع المدافع بينوا بادياشيل، لاعب موناكو الفرنسي لمدة 7 أعوام ونصف العام.

وانتقل اللاعب الفرنسي - 21 عاما - لقلعة (ستامفورد بريدج) مقابل 35 مليون جنيه إسترليني (1ر42 مليون دولار)، بعد أن شارك في أكثر من 100 مباراة في الدوري المحلي برفقة موناكو.

كما لعب بادياشيل في دوري أبطال أوروبا وخاض مباراتين مع المنتخب الفرنسي، وكان أول ظهور له مع فريق ديدييه ديشان خلال الفوز 2 - 1 على النمسا في سبتمبر الماضي.

أصبح بادياشيل ثالث صفقة رئيسية في مركز قلب الدفاع لتشيلسي هذا الموسم بعد انتقال خاليدو كوليبالي وويسلي فوفانا للفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات بادياشيل لموقع تشيلسي الألكتروني الرسمي، حيث قال "أنا سعيد للغاية لوجودي هنا في تشيلسي، أنا متحمس جدًا لبدء اللعب لهذا النادي، لا أطيق الانتظار لرؤية الجماهير والبدء باللعب في أفضل دوري في العالم".

تعد هذه هي ثاني صفقة لتشيلسي في الانتقالات الشتوية الحالية بعد انضمام المهاجم ديفيد داترو فوفانا من فريق مولده النرويجي في وقت سابق من الأسبوع الحالي.