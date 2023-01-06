اتحاد الكرة يكشف حقيقة تعاطي عبدالله جمعة وأحمد فتوح مواد مخدرة

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كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، حقيقة التصريحات التي أدلي بها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بشأن تعاطي أحمد فتوح وعبدالله جمعة لاعبا الفريق الأبيض، مواد مخدرة قبل مواجهة الداخلية.

وكان الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي فيريرا، قد استبعد الثنائي جمعة وفتوح من قائمة مباراة الداخلية، بسبب تعاطيهما مواد مخدرة حسبما صرح رئيس النادي.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية اليوم الجمعة: « ما توصلنا له أن عبدالله جمعة وأحمد فتوح تناولا أقراص تخسيس، وليست مواد مخدرة».

وأضاف: «اللاعبان لم يخطرا الجهاز الطبي لنادي الزمالك أو المشرف على الكرة، بشأن تناولهما أقراص تساعد على حرق الدهون للتخسيس».

وأتم: «لا يجب أن تحدث تلك الأفعال من لاعبين كبار مثل فتوح وجمعة، أمال هنسيب أيه للاعبين الصغار؟».