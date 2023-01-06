فتح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خط المفاوضات مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر لاعب النصر السعودي، وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت تقارير صحيفة سعودية قد أشارت في وقت سابق، إلى اقتراب النجم الكاميروني أبو بكر من الرحيل عن ناديه النصر السعودي، وذلك بسبب ارتفاع عدد اللاعبين الأجانب بالفريق إلى 9 بعد وصول رونالدو، بزيادة لاعب واحد عن الحد الأقصى المسموح به لكل نادٍ بـ 8 لاعبين فقط.

ووفقًا لصحيفة «عكاظ» السعودية، فإن نادي مانشستر يونايتد قدم عرضًا رسميًا إلى فينسنت أبوبكر، لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضافت الصحيفة السعودية أن أبو بكر توصل لاتفاق مبدئي مع نادي فنربخشة خلال الساعات الماضية، ولكنه يدرس التراجع عنه بعد وصول العرض الإنجليزي.

وأوضحت صحيفة عكاظ أن المهاجم الكاميروني يفضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد بدلاً من فنربخشة، بسبب قوة العرض ورغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي.

يُذكر أن كريستيانو رونالدو رحل عن نادي مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، بعد فسخ التعاقد بين الطرفين.