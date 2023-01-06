4 نصائح من هيئة الدواء لتجنب جفاف الجلد والتشققات خلال الشتاء

يصاب الجلد بالجفاف، والتشققات مع بداية فصل الشتاء، نتيجة التعرض للهواء الجاف وقلة شرب الماء، ما يزيد من الإصابة بجفاف الجلد.
وقدمت هيئة الدواء المصرية، أهم النصائح لحماية الجلد من الجفاف في فصل الشتاء:
1- استخدام أنواع الصابون التي لا تحتوي على مواد كيميائية، ويفضل الأنواع التي تحتوي على الجلسرين.
2- استخدام المعقمات التي تحتوي على مرطبات للوقاية من فيروس كورونا.
3- تجفيف الجلد بعد استخدام المياه مع استخدام المرطبات المناسبة.
4- الحرص على تناول الغذاء الصحي الغني بالأسماك والحبوب والخضروات.
كما نصحت هيئة الدواء باستشارة الصيدلي حول بعض المرطبات غير الوصفية مثل البانثينول، لأنه الخبير الأول بالدواء.