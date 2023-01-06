 4 نصائح من هيئة الدواء لتجنب جفاف الجلد والتشققات خلال الشتاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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4 نصائح من هيئة الدواء لتجنب جفاف الجلد والتشققات خلال الشتاء

منى زيدان
نشر في: الجمعة 6 يناير 2023 - 10:33 م | آخر تحديث: الجمعة 6 يناير 2023 - 10:33 م
يصاب الجلد بالجفاف، والتشققات مع بداية فصل الشتاء، نتيجة التعرض للهواء الجاف وقلة شرب الماء، ما يزيد من الإصابة بجفاف الجلد.​

وقدمت هيئة الدواء المصرية، أهم النصائح لحماية الجلد من الجفاف في فصل الشتاء:​

1- استخدام أنواع الصابون التي لا تحتوي على مواد كيميائية، ويفضل الأنواع التي تحتوي على الجلسرين.​

2- استخدام المعقمات التي تحتوي على مرطبات للوقاية من فيروس كورونا.

3- تجفيف الجلد بعد استخدام المياه مع استخدام المرطبات المناسبة.​

4- الحرص على تناول الغذاء الصحي الغني بالأسماك والحبوب والخضروات.​

كما نصحت هيئة الدواء باستشارة الصيدلي حول بعض المرطبات غير الوصفية مثل البانثينول، لأنه الخبير الأول بالدواء.

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