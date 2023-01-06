وزير التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية شهدت تطورا غير مسبوق في البرامج الدراسية خلال 2022

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن اهتمام ودعم ومتابعة القيادة السياسية للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، كان دافعًا قويًا لنجاح الجامعات التكنولوجية في أن تكون نموذجًا يُحتذى به لتقديم رسالتها التعليمية والعلمية والبحثية خلال عام 2022.

وذكر أن الجامعات التكنولوجية تستهدف تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، والمُشاركة في عملية التنمية المُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، خاصة بعد الدعم غير المسبوق الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، حيث تم تجهيزها وفقًا لأعلى المعايير العالمية؛ بما يدعم خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

وأوضح الوزير بدء الدراسة بـ 7 جامعات تكنولوجية جديدة، وهي (جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية)، بالإضافة إلى ثلاث جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها منذ ثلاث سنوات في عام 2019 وهي: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية)، ليصبح إجمالي الجامعات التكنولوجية في مصر 10 جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بالفعل حتى هذا العام 2022، كما تم وضع اللوائح الدراسية للجامعات التكنولوجية الـ7 الجديدة، وكذلك الانتهاء من كافة الإنشاءات والتجهيزات، وفق الخطة الزمنية الموضوعة، فضلاً عن تجهيز جميع القاعات الدراسية وزيادة عددها، كما أنه جار استكمال تجهيز المعامل والورش الخاصة بالبرامج الدراسية بالجامعات، وتزويدها بأحدث الأجهزة.

ولفت الوزير إلى تشجيع الجامعات التكنولوجية الجديدة على تبادل الخبرات الدولية، وإبرام بروتوكولات التعاون مع مُختلف الجهات، وإتاحة الفرص أمام رجال الصناعة والشركات الصناعية والجهات والمؤسسات الداعمة والتمويلية، لتبني ابتكارات طلاب الجامعات ودخولها حيز التنفيذ العملي، والاستفادة من الطاقات والعقول الخلاقة والأفكار الرائعة للشباب المصري، إضافة لتدريب الكوادر البشرية، ودعم وتنفيذ المشروعات البحثية والعلمية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة.

ووقعت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية اتفاقية تعاون مع جامعة ستراثكلايد البريطانية في مجال الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، كما وقعت 21 بروتوكولًا للتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الصناعية ومنها (مجموعة المراكبي للصلب، شركة بيدو، شركة Smart Systems، الهيئة العامة للبترول، المعهد القومي للقياس والمعايرة، مصنع سيموتومو، شركة تريبل إم، معهد بحوث البترول) وغيرها من الشركات والجهات، وذلك بهدف توفير تدريبات عملية، وتطوير المهارات الفنية والتكنولوجية للطلاب، لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل مباشرة فور تخرجهم من الجامعة، كما ستقوم الجامعة بتوقيع عدة بروتوكولات تعاون مع عدة جهات دولية خلال الفترة القادمة، وكذلك نجحت الجامعة في تحديث البنية التحتية المعلوماتية من خلال تجهيز الشبكة الداخلية بالجامعة لتسهيل العملية التعليمية والادارية بها، واستحداث عدد 13 معملًا مُجهزين بأعلى التقنيات التكنولوجية لتقديم تدريبات عملية تُساهم في الارتقاء بمهارات وخبرات الطلاب.

وفي إطار دعم جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية لطلابها وتحفيزهم على المشاركة في مختلف المسابقات، فقد ساهم ذلك في فوز فريق من طلاب اجامعة بالموسم الرابع من مسابقة رالي السيارات الكهربائية "EVER 2022 -EVER Egypt"، وتأهل طلاب فريق الجامعة لمرحلة التنفيذ بمسابقة Innovation Catalyst 2022 برعاية ودعم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، كما فازت الجامعة في مبادرة رواد المناخ حيث فاز مشروع علمي مُقدم من أحد فرق العمل بالجامعة المشاركة برواد المناخ وذلك على هامش المشاركة بمؤتمر أطراف الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27، فضلًا عن مشاركة الجامعة في مسابقة حفظ القران الكريم التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونجحت الجامعة في الأنضمام لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF كأول جامعة تكنولوجية تنضم للهيئة.

ونجحت جامعة الدلتا التكنولوجية في توسيع قاعدة التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات المختلفة، حيث تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومنها مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ومعهد بحوث البترول المصرى، وجامعتا المنوفية ومدينة السادات، وشركة هواوي تكنولوجي مصر، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، وشركة قدرة للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، والمعهد القومى للمعايرة، ومجمع عمال مصر، مع شركة انفوبرو (INVOPRO) للمقاولات العامة والتوريدات العمومية، وشركة تربل إم للطاقة الجديدة والمُتجددة، بالإضافة إلى قيام الجامعة باستقبال عدد من الزيارات المُتبادلة لتعزيز سُبل التعاون في المجالات المختلفة، وتسهيل تدريب الطلاب والاستفادة من الإمكانيات المُتاحة لدى الجانبين، ومنها التعاون مع مجموعة العربي، واستقبال الجامعة لعدد من مُستثمرى وسط الدلتا، وكذلك افتتاح فرع لأكاديمية هواوي بالجامعة، فضلًا عن تعزيز التعاون المُشترك مع جامعة ولاية فلوريدا الأمريكية، وبحث آليات تعزيز التعاون المُشترك مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية المُشتركة، والاستفادة من التجربة اليابانية في المجال التقني والتكنولوجي.

ونظمت حامعة الدلتا التكنولوجية المُلتقى الفكري الأول ولقاء الصداقة الأول بين طلاب الجامعات التكنولوجية، والمشاركة في المعرض الدولى الأول "ايديوتك ايجيبت ٢٠٢٢"، ومؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2022، والمُلتقى الدولي السنوي لطلاب الدراسات العليا في الخارج في مجال الأطراف الصناعية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل حول ملف التغيرات المناحية، والتكنولوجيات الحديثة فى صناعة الخلايا الشمسية، بالإضافة إلى مشاركة الطلاب في مسابقتي المُبتكرون التي نظمتها مكاتب التايكو ومسابقة البرمجة المصرية، كما قامت الجامعة بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية التدريبية في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وشركة ترسانة الإسكندرية، والهيئة العربية للتصنيع، ومصنع الإنتاج الحربى، وشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بطلخا، ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI ، وشركة قدرة للأطراف الصناعية والاجهزة التقويمية، ومجموعة العربى للتجارة والصناعة، وشركتا SMC وتربل إم للطاقة الجديدة والمُتجددة، والشركة الدولية لسيراميك مصر، والشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم "بيدو"، وشركة ARIAS EGYPT، ومصانع المنطقة الصناعية بقويسنا، وشركة اسكرا إميكو التابعة لمجموعة السويدي إليكتريك، ومصنع أبوالفتوح للسيارات وغيرها، لصقل مهارات الطلاب وتزويدهم بالخبرات اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، فضلًا عن مشاركة الجامعة في العديد من المسابقات والفعاليات الخارجية ومنها المشاركة فى ملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة، ودورة الصداقة، ومسابقات الجمهورية لكرة السرعة واللياقة البدنية، الدوري الثقافي الأول، ومسابقات أندية العلوم والتكنولوجيا، ودورة الفرسان الإجتماعية لمنطقة وسط الدلتا، فضلًا عن تنظيم الجامعة للعديد من الأنشطة ومنها دوري كرة القدم، الجوالة، المعرض الفني، اللياقة البدنية، والمسابقات الثقافية وغيرها.

ووقعت جامعة بني سويف التكنولوجية عدة اتفاقيات تعاون مع العديد من الجهات ومنها، الشركة القابضة للكهرباء وهيئة المواد النووية وجامعة أسيوط وجامعة النهضة ببنى سويف، كما تقوم الجامعة بالعمل على التعاون مع العديد من الهيئات لعقد بروتوكولات تعاون وشراكة ومنها: الهيئة القومية للإنتاج الحربي، جامعة روتلنجن الألمانية، شركة كابلات مصر، شركة النصر لصناعة السيارات، الجامعة الوطنية التقنية البيلاروسية، وتهدف هذه البروتوكولات إلى التعاون في مجال تنظيم وعقد أنشطة تدريبية مختلفة (دورات – ندوات – ورش عمل – مؤتمرات – زيارات ميدانية – استعانة بمدربين) في النواحي التقنية المختلفة من أجل تنمية الموارد البشرية لكلا الطرفين، واستحداث برامج جديدة مُشتركة بين الطرفين لتنمية البيئة المُحيطة وتأهيل الخريجين لسوق العمل، فضلًا عن التعاون في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي، وإنشاء برامج مهنية ودراسية مُشتركة بين الطرفين، كما حصلت الجامعة على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد للتعليم الهندسي الكوري (ABEEK)، المسئولة عن ضمان الجودة والاعتماد للبرامج التكنولوجية والهندسية بدولة كوريا الجنوبية.

وشاركت جامعة بني سويف التكنولوجية في فعاليات الدورة الـ 26 للمنتدى والمعرض الدولى للتكنولوجيا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022، والمنتدي الدولي الأول للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني، والمؤتمر الدولي الأول للتعليم التكنولوجي، والملتقى الفكرى الأول لطلاب الجامعات التكنولوجية، ونظمت الجامعة العديد من الأنشطة والندوات مثل تنظيم ندوة توعوية عن التحول الرقمي والشمول المالي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما نظمت الجامعات تدريبات للطلاب لإتاحة الفرصة للتفاعل والتعاون مع المدربين ذوي الخبرة في مجالات العمل المختلفة، وكذلك ربط الدراسة بالجانب العملي ومُتطلبات سوق العمل، حيث تم تدريب الطلاب بمصنع الطاقة ومصنع الإلكترونيات ىمحطة الطاقة الشمسية بالهيئة العربية للتصنيع وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، وزيارة ورش الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بالإضافة إلى تدريب الطلاب بعدد من الشركات والمصانع الرائدة في المجالات التي تتناسب مع التخصصات الدراسية.

ووقعت جامعة سمنود التكنولوجية بروتوكول تعاون مع شركة ملامح لتصنيع الملابس الجاهزة، ويهدف البروتوكول إلى وضع خطة عمل مُشتركة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب ودعم البرامج التطورية والثقافية، من خلال تدريب الطلاب وتزويدهم بالمهارات العملية اللازمة لممارسة العمل في تخصص تصنيع الملابس، وكذلك إكسابهم المهارات الشخصية القابلة للنقل ومهارات إدارة وممارسة المهنة.

كما قامت جامعة سمنود التكنولوجية بتنظيم معرض للصناعات الغذائية، استعرض خلاله الطلاب مُنتجاتهم التي صنعوها بأيديهم، والتي اشتملت على منتجات الألبان بكافة أنواعها من الأجبان المُختلفة، وكذلك منتجات اللحوم والمخبوزات والمخللات والحلويات والمنتجات المُجففة والمجمدة والمعلبة، كما تم تغليف كافة المنتجات بطريقة احترافية وبشعار الجامعة.

ونجحت جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية في إبرام اتفاق مع جمعية مُستثمري 6 أكتوبر يتم بموجبة تدريب طلاب الجامعة في المصانع التابعة للجمعية؛ وإتاحة إمكانية توظيفهم في المصانع ذاتها، وكذلك تبادل عدد من المُقترحات حول الخطط الدراسية للجامعة في ضوء احتياجات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي.

وأكد الوزير على ضرورة الاهتمام بالنشر العلمي، من خلال تشجيع الجامعات التكنولوجية وحث أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على زيادة النشر العلمي، ونشر أبحاثهم العلمية في المجلات والدوريات العلمية العالمية، للارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد الحيوي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمى لشئون التعليم الفنى، أمين المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، إلى أن الجامعات التكنولوجية الـ7 التي تم تدشينها هذا العام، تقدم العديد من البرامج الدراسية المُميزة، والتي تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المُحيطة بها.