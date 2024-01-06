نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات مكثفة على بعض بلدات جنوب لبنان واستخدم قذائف الفسفور الأبيض المحرم دوليا في قصفه لبلدة الخيام.



وعند حدود الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات مستهدفا بلدات العديسة ورب ثلاثين جنوبي لبنان، بحسب شبكة روسيا اليوم.



واستخدم جيش الاحتلال قذائف الفسفور الأبيض المحرم دوليا أثناء قصف بلدة الخيام جنوبي لبنان.



كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات مستهدفا بلدات كوثرية السياد والشرقية في محافظة النبطية بعمق الجنوب اللبناني.



وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة، مستهدفا بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، حيث وثق مقطع فيديو لحظة سقوط صاروخ أرض- أرض أطلقه الجيش الإسرائيلي مستهدفا أحد المنازل في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.