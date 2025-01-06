استنفار أمني بمحيط الكنائس والأديرة لتأمين احتفالات عيد الميلاد بأسيوط

مدير أمن أسيوط يهنئ الأقباط بمناسبة عيد الميلاد ويتفقد الخدمات بالكنائس والأديرة

شهدت محافظة أسيوط حالة من الاستنفار الأمني الشديد، صباح اليوم الاثنين، بجميع المنشآت والإدارات والمراكز والأقسام الشرطية، استعدادا لتأمين احتفالات عيد الميلاد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.



وقال مصدر أمني، في تصريحات خاصة، إن اللواء وائل نصار مدير الأمن يقوم بالمرور على الكنائس والأديرة منذ صباح اليوم بمدينة أسيوط ومراكز "ديروط، والقوصية، ومنفلوط" لتهنئة المطارنة بأعياد الميلاد، ويستكمل جولاته لتهنئة كنائس أبنوب لمطرانية الشرق وأبوتيج لمطرانية الجنوب غدا الثلاثاء.



وأوضح المصدر أن مدير الأمن أصدر تعليمات لتعزيز خدمات المرور والمباحث وقوات الأمن المركزي، بالتنسيق مع مباحث الأمن الوطني بالميادين والشوارع الرئيسية، إضافة إلى فرض كردونات أمنية أمام وبمحيط الكنائس والأديرة، وتوسيع دائرة الحرم الأمني بجميع مراكز المحافظة، وإغلاق شوارع النميس أمام مطرانية أسيوط الرئيسية، ورفع جميع السيارات وإغلاق الشوارع الفرعية بمحيط الكنائس والأديرة.

وأضاف المصدر الأمني، أن مدير الأمن قرر منع راحات وإجازات جميع الضباط والأفراد والمجندين بنطاق المديرية لحين انتهاء احتفالات أعياد الميلاد.



وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد عقد اجتماعات موسعة ضم رؤساء المباحث والأفرع ومأموري الأقسام والمراكز والمنشآت الشرطية، وذلك بحضور اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية، واللواء أحمد رضوان مفتش الأمن الوطني، والعميد محمود أبوسالم وكيل الأمن الوطني، والعميد شريف أبو النجا رئيس فرع الأمن العام، والعميد مصطفى حسن رئيس مباحث المديرية؛ وذلك لمناقشة ووضع الخطط الأخيرة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد بجميع مدن وقرى المحافظة، والتي تشمل الكنائس والأديرة، والمنشآت الحكومية، والنوادي، والمؤسسات الخدمية.

كما وجه مساعديه ومأموري المراكز والأقسام، خلال الاجتماع، بإعادة خطط تأمين الكنائس والأديرة وتقييم الأوضاع والخطط الأمنية، وتضمنت التعليمات لنواب ومساعدي ومأموري المراكز والأقسام، بمنع الإجازات لجميع الضباط والأفراد، وتعزيز الخدمات الأمنية للمرور على الكنائس والأديرة والميادين، وفحص الكاميرات الداخلية والخارجية المحيطة بالحرم الأمني، وتوسيع دائرة الحرم الأمني، وفحص البوابات الإلكترونية وبوابات الدخول والخروج، إضافة إلى تدعيم القوات المكلفة بتأمين الكنائس والأديرة ومداخل الطرق بالأسلحة الثقيلة والوقائية؛ لمواجهة أي أخطار محتملة ووضع خدمات من سيارات الدفاع المدني والحريق.

كما كلف مدير الأمن، مأموري المراكز، بالتنسيق مع اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية من ناحية وضباط الأمن الوطني من ناحية أخرى، بالتواصل مع المطارنة والقساوسة المسئولين عن الكنائس والأديرة لتأمين صلوات القداس، وتعزيز التواجد والتفتيش على الأفراد المترددين على الكنائس، والتأكد من تشغيل كاميرات المراقبة بالكنائس، وإرسال مذكرة إلى الكنائس تتضمن الانتهاء من تركيب الكاميرات تحت مسئوليتهم وتحديثها وتحديد الشخص المسئول عن غرفة العمليات بالكنيسة وأوقات التشغيل بالتنسيق مع أجهزة الأمن.

كما تضمن الاجتماع تكليف رؤساء المباحث برصد بيانات جميع المواطنين المقيمين بمحيط الكنائس والأديرة ورفع أسمائهم بكشوف بمعرفة رؤساء المباحث وإغلاق بوابات سطوح العمارات والأبراج السكنية في إطار دعم خطط التأمين.

وأضاف المصدر، أن خطط تأمين تضمنت مراجعة البوابات إلكترونية وإجراء تفتيشات موسعة أمام محطات القطارات والأتوبيسات والفنادق والمترددين على الكنائس والأديرة.



ولفت المصدر، إلى أن قوات المباحث الجنائية بالتنسيق مع قوات الأمن الوطني استهدفت الوحدات السكنية المؤجرة للطلاب المغتربين وعمال الشركات لفحصهم والكشف عنهم في إطار الاستنفار الأمني خلال عيد الميلاد