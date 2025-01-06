4 عمليات حوثية ضد أهداف إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية

أعلنت جماعة الحوثي، تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وأهدافا عسكرية وحيوية تابعة لإسرائيل.

وقال بيان تلاه المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، إن القوة الصاروخية وسلاح الجوِّ المسير نفذت عملية نوعية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر، وذلك أثناء التحضير لشن هجوم جوي كبير على اليمن، مؤكدة أن العملية أدت إلى إفشال الهجوم.

وأضاف أن سلاح الجو المسير نفذ ظهر اليوم عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفًا عسكريًّا تابعًا لإسرائيل في يافا المحتلة بطائرتين مسيرتين، فيما استهدفت الأخرى هدفاً حيويا في عسقلان بطائرة مسيرة.

وأشار إلى أن سلاح الجو المسير عملية عسكرية ثالثة مساء اليوم استهدفت هدفاً عسكرياً تابعًا لإسرائيل في يافا المحتلة بطائرة مسيرة.

وأكد البيان أن العمليات العسكرية حققت أهدافها بنجاح، لافتا إلى أنهم سيواصلون عملياتهم التي وصفها بأنها مساندة للمقاومة الفلسطينية.

وشدد سريع، على أن هذه العمليات لن تتوقف هذه العمليات إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.



