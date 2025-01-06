القناة 12 الإسرائيلية: تأجيل زيارة رئيس الموساد التي كانت مقررة اليوم إلى الدوحة لمواصلة محادثات صفقة التبادل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بتأجيل زيارة رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع التي كانت مقررة اليوم إلى الدوحة لمواصلة محادثات صفقة تبادل الأسرى، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.



وكان من المقرر أن يتوجه رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع، الاثنين، إلى قطر لإجراء مفاوضات بشأن صفقة محتملة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن مسؤولين أمريكيين متواجدون أيضاً في العاصمة القطرية للمشاركة في المحادثات، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين وصفهم لجولة المفاوضات القادمة بأنها "حاسمة ومصيرية".

وكانت صحيفة هآرتس، قد نقلت عن مصادر مطلعة أن حماس وإسرائيل تقتربان من اتفاق بشأن صفقة جزئية لتبادل الأسرى والمحتجزين، وأن صناع القرار بإسرائيل متفائلون حيال التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لتلك المصادر، فإن إسرائيل هي التي عرضت صفقة جزئية "للتهرب من مطلب حماس بالانسحاب الكامل من قطاع غزة وإنهاء الحرب".

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من الصفقة ستشهد إطلاق سراح النساء وكبار السن والمرضى من المحتجزين بغزة، و"سيبقى عدد قليل من المختطفين الأحياء في أيدي حماس ضمانا لاستمرار الصفقة".

في المقابل، ستطلق إسرائيل "سراح مئات الأسرى بعضهم قتلة وستسمح بوقف إطلاق النار وانسحاب جزئي من محوري فيلادلفيا ونتساريم"، وفقا للمصادر نفسها.

وتؤكد حماس أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يؤدي إلى وقف كامل للعدوان على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة المهجرين إلى مناطقهم، وقد اتهمت نتنياهو مرارا بالمماطلة في المفاوضات ووضع شروط جديدة لعرقلتها.