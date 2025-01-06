وزير المالية الإسرائيلي: يجب تحويل شمال الضفة كجباليا

طالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، اليوم الإثنين، بتحويل مدن قلقيلية ونابلس وجنين كما جباليا في غزة.

وقال سموتريتش، وهو من سكان مستوطنة «كدوميم» التي جرت قربها العملية: «إن مفهوم الأمن الذي كان قبل 7 أكتوبر لا زال موجودا وندفع ثمنه»، زاعماً بقوله إن «الإرهاب في الضفة وغزة وإيران هو نفسه ويجب هزيمته»، وفق تعبيره.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعقد جلسة عاجلة لمجلس الوزراء اليوم لمناقشة آخر الأوضاع.

واعلنت إسرائيل رسميا اليوم مقتل 3 مستوطنين واصابة 11 آخرين في عملية إطلاق نار شرق قلقيلية.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إجراءاتها العسكرية في محافظات شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قلقيلية الشرقي المؤدي إلى المدينة، وأعاقت حركة مرور المركبات، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل قرية كفر لاقف شرق قلقيلية، بحاجز عسكري، ومنعت مرور المركبات، كما نصبت حاجزا عسكريا «طيارا» عند مدخل بلدة حبلة، المدخل الجنوبي لمدينة قلقيلية.

واقتحمت تلك القوات قريتي إماتين وفرعتا شرق قلقيلية، وداهمت عددا من منازل المواطنين، ومحلات تجارية، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.