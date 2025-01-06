وزير الدفاع السوري: بدأنا جلسات مع الفصائل العسكرية لتحقيق الاستقرار ببنية الجيش التنظيمية

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قال وزير الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، إن الوزارة بدأت جلسات مع الفصائل العسكرية، وذلك ضمن توجيهات القيادة العامة لإعادة هيكلة القوات وتنظيم الجيش العربي السوري.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الاثنين: «بدأنا جلساتٍ مع الفصائل العسكرية من أجل وضع خطوات لانخراطها بوزارة الدفاع، حيث تهدف الجلسات إلى وضع خارطة طريق لتحقيق الاستقرار بالبنية التنظيمية للقوات المسلحة».

وفي وقت سابق، أكّدت قيادة إدارة العمليات في سوريا استمرار عقد الاجتماعات المتعلقة بدمج الفصائل في وزارة الدفاع السورية.

وكان قائد الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، قد تحدث في وقت سابق عن دمج جميع الفصائل في الجيش السوري الجديد.