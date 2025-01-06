وزير الخارجية السوري يصل الإمارات في ثالث زيارة رسمية بعد السعودية وقطر

وصل وزير الخارجية والمغتربين في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، صباح اليوم، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وكان في استقبال الوفد السوري الذي يضم إلى جانب الشيباني وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، مسئولون في الخارجية الإماراتية يتقدمهم وزير الدولة في وزارة الخارجية، خليفة بن شاهين المرر.

وزيارة الوفد السوري إلى الإمارات ثاني محطة من جولة شملت قطر، وستشمل الأردن في وقت لاحق، وتأتي لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

كان الشيباني، كتب عبر منصة إكس، إنه سيمثل سوريا في زيارة رسمية إلى دولة قطر، والإمارات والأردن، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة.

وخلال زيارته للدوحة أمس قال الشيباني، إن سوريا الجديدة تتجه نحو بناء علاقات إيجابية ومتوازنة مع محيطها العربي والإقليمي والدول، مؤكدا سعي الإدارة السورية الجديدة لترميم العلاقات مع المحيط العربي والإقليمي والدولي، بما يعزز الاستقرار والتنمية، بحسب موقع الحرة.

وتضمن لقاءات الشيباني شرح خارطة الطريق السورية لإعادة بناء البلاد، وتمكين الشعب السوري من حقوقه المدنية، وبناء حكومة تمثل كل مكونات الشعبية، فضلا عن بحث فرص الغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والتي تشكل عائقا أمام الانتعاش السريع للاقتصاد السوري، حسب تصريحات وزير الخارجية في الدوحة أمس.