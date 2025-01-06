مستعمرون يعترضون موكب وزير الحكم المحلي ويحتجزون مركبته في مسافر يطا جنوب الخليل

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن مستعمرين بلباس جيش الاحتلال اعترضوا موكب وزير الحكم المحلي، واحتجزوا مركبته ومركبات الوفد المرافق في مسافر يطا جنوب الخليل.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إجراءاتها العسكرية في محافظات شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قلقيلية الشرقي المؤدي إلى المدينة، وأعاقت حركة مرور المركبات، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل قرية كفر لاقف شرق قلقيلية، بحاجز عسكري، ومنعت مرور المركبات، كما نصبت حاجزا عسكريا «طيارا» عند مدخل بلدة حبلة، المدخل الجنوبي لمدينة قلقيلية.

واقتحمت تلك القوات قريتي إماتين وفرعتا شرق قلقيلية، وداهمت عددا من منازل المواطنين، ومحلات تجارية، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.

وفي طولكرم، أغلقت قوات الاحتلال بوابة جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم بشكل مفاجئ، أمام الداخلين إليها والخارجين منها، ومنعت المركبات من المرور.

كما نصبت تلك القوات حاجزا عسكريا طيارا على طول الشارع الواصل بين بلدتي كفر جمال وجيوس في منطقة الكفريات جنوب طولكرم الواصل إلى محافظة قلقيلية، ومنعت حركة مرور المركبات منه.

وبالتزامن مع ذلك، أغلقت قوات الاحتلال مداخل قرى محافظة سلفيت وبلداتها، حيث نصبت عددا من الحواجز عند مدخل سلفيت الشمالي وأغلقت بلدة ديراستيا، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة عند مدخل بلدة كفل حارس، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة بالقرب من بلدة قراوة بني حسان، المؤدية إلى القرى والبلدات الغربية من المحافظة، كما أغلقت مدخل بلدتي دير بلوط ورافات غرب سلفيت.

وفي نابلس، شددت قوات الاحتلال اجراءاتها عند حواجز دير شرف، والمربعة، وعورتا، وبيت فوريك، وتقوم بعمليات تفتيش دقيق للمركبات، خاصة للداخلين إلى مدينة نابلس.

وجاءت هذه التشديدات، بعد مقتل 3 إسرائيليين، وإصابة 8 آخرين في عملية إطلاق النار في قرية الفندق شرق محافظة قلقيلية، بحسب مزاعم الاحتلال.