إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار بمستوطنة شمال الضفة

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بإصابة 6 أشخاص بينهم 2 بحالة حرجة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة الغربية.

وأضافت أن منفذ العملية أطلق النار من مركبة على حافلة ومركبة ثم لاذ بالفرار، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تلقى بلاغا عن العملية.

ويأتي ذلك فيما تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 458 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمس مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها 88 شهيدا و 208 مصابين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45 ألفا و805 شهداء و109 آلاف و64 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.