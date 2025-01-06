أكد أحمد عبدالرؤوف نجم نادي الزمالك السابق، أن إدارة نادي الزمالك يجب أن تقوم بالحفاظ على استقرار الفريق، بالتجديد لـ زيزو وباقي اللاعبين، مشيرًا إلى أن اسكواد الزمالك يتغير بشكل مستمر.

قال عبد الرؤوف في تصريحات عبر برنامج "بلس 90" : "يجب الحفاظ على زيزو لأنه لاعب جيد، وهو عنصر مهم للغاية داخل الفريق، والأمور أصبحت عرض وطلب، ومن الممكن أن ينتقل اللاعب للمنافس بشكل طبيعي".

أضاف: "مجلس إدارة نادي الزمالك جاء وهو يعلم كافة المشاكل التي يعاني منها فريق الكرة، وأتوقع أن يُجدد زيزو عقده قريبًا، وتحدثت معه بعدما تلقى عروضا كبيرة من الخليج، لكنه يريد البقاء داخل الزمالك بعدما حقق شعبية كبيرة".

تابع: "الانتماء للأندية الكبيرة بعد الاعتزال "بيدفع له فلوس"، الموضوع مهم جدًا أن يكون هناك لاعب له شعبية كبيرة، وكل لاعب يسعى للحفاظ على شعبيته".

أكد: "الزمالك يحتاج لتغيير الأجانب، والفريق يحتاج لمهاجم وجناح أيمن يجيد اللعب بالقدم اليسرى، ويحتاج لاعب في وسط الملعب الهجومي، كما أن الفريق يحتاج للاعب آخر في مركز الارتكاز ويكون مصري".

أوضح: "دخول عبدالله السعيد لمركز 10 مفيد جدًا لفريق الزمالك، وظهر بشكل جيد أمام المصري".

واصل: "دونجا قدم مستوى جيد في بيراميدز، ولم يظهر بنفس المستوى حتى الآن مع الزمالك، وهو يحتاج للتركيز فقط وعدم الانشغال بالأمور خارج الملعب، هو لاعب جيد لكنه لم يقدم المستوى الأفضل، ينقصه الاستمرارية والجدية".

أتم: "الزمالك يحتاج لتحسين كواليتي اللاعبين في المرحلة المقبلة من أجل المنافسة بقوة والعودة لدوري الأبطال، وأحلم باستقرار الزمالك ماديًا وآلا نسمع عن مشكلات مالية، لأنه نادٍ كبير، ولو استقر إداريا وماليا فأنه سيحقق البطولات".