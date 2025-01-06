السوداني: عملنا على تنويع مصادر السلاح وتجهيز الجيش العراقي بأحدث الأسلحة وأكثرها تقدما

أكد رئيس الحكومة العراقي ، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني اليوم الاثنين مواصلة الحكومة إسناد الجيش العراقي وتطوير قدراته وتجهيزه بأحدث الأسلحة.

وقال السوداني ، في كلمة خلال رعايته اليوم الحفل المركزي الذي اقامته وزارة الدفاع في العاصمة بغداد تحت شعار (يد للسلام والأمان ويد للبناء والعمران)، بمناسبة الذكرى 104 لتأسيس الجيش العراقي، :"مر الجيش العراقي بمنعطفات وتحولات، وعاش لسنوات أسير السياسة والحروب العبثية، بسبب تسلط النظام الدكتاتوري، ليخوض حروباً لا أخلاقية أنهكته وجعلته مفككا" ، مشيرا إلى أن "الكثير من رجال القوات المسلحة وقفوا في ذلك الوقت ضد النظام المباد، وتعرضوا بسبب هذا الموقف للإعدام والتنكيل".

وأضاف ، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء على صفحته بموقع فيسبوك ، أنه "بعد بزوغ فجر الحرية على العراق، عاد جيشنا ليكون في المكانة التي تليق به، ويكون مدافعاً عن وطنه وشعبه" ، موضحا أن الجيش لم يعد أداة بيد الحاكم يتسلط بها على رقاب الناس، وهذا أحد مكتسبات نظامنا الديمقراطي الذي لا يسمح بالانفراد بالسلطة أو خوض المغامرات التي تتسبب بخراب البلد.

ولفت إلى توسع وحدات وتشكيلات هذا الكيان الوطني الدستوري، لتصبح بحجم التحديات، ومتطلبات المرحلة، والخطر الذي يهدد الوطن، مؤكدا حرص الحكومة منذ تشكيلها على تقديم الدعم والإسناد للجيش، ووضعت ضمن برنامجها مهمة تطوير قدراته وتجهيزه بمتطلبات التمكين.

وقال السوداني :"عملنا على تنويع مصادر السلاح والتجهيز بأحدث الأسلحة وأكثرها تقدماً، ليصبح الجيش في أتم الجهوزية والاستعداد" ، مؤكدا إجراء مفاوضات مع دول التحالف الدولي التي ساعدت في الحرب على داعش، لننتقل معها إلى علاقة ثنائية ترعى المصالح المشتركة، وتأخذ بعين الاهتمام السيادة الكاملة لبلدنا.

واختتم قائلا :"جعلت الحكومة واجب رعاية أبناء جيشنا في مقدمة الواجبات، لأنّ العراق عاد اليوم الى مكانته الطبيعية كدولة محورية ".