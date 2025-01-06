برنامج الأغذية العالمي: إسرائيل أطلقت النار على إحدى قوافلنا في غزة

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قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن قوات إسرائيلية أطلقت النار على قافلة مساعدات تابعة له عند نقطة تفتيش في قطاع غزة.

وأفاد برنامج الغذاء العالمي في بيان اليوم الاثنين، بأنه "يدين بشدة الحادث المروع الذي وقع في 5 يناير، إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار على قافلة محددة بوضوح تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بالقرب من حاجز وادي غزة، مما عرض حياة موظفينا لخطر هائل وتسبب في تعطل المركبات".

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ينظر في التقرير.

وذكرت المنظمة الأممية أن 8 من موظفيها تعرضوا للخطر بسبب القصف الإسرائيلي، ولكنهم لم يصابوا بأذى.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أن القافلة حصلت على تصاريح مسبقة من السلطات الإسرائيلية.

وأضاف أن "هذا العمل المرفوض هو أحدث مثال على تعقيد وخطورة البيئة التي يعمل فيها البرنامج والوكالات الإنسانية الأخرى".

وشدد على "ضرورة تحسين الأوضاع الأمنية في غزة بشكل عاجل من أجل مواصلة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".

وحث برنامج الأغذية العالمي جميع الأطراف على احترام القانون الإنساني الدولي، وحماية أرواح المدنيين، والسماح بالمرور الآمن للمعونة الإنسانية.

ويعاني سكان قطاع غزة من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية جراء العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر عام 2023.