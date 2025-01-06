وزير الخارجية التركي: القضاء على حزب العمال الكردستاني في سوريا مسألة وقت

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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، إن القضاء على مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سوريا هي «مسألة وقت».

جاء ذلك في تصريحات، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في أنقرة.

وأضاف الوزير التركي: «لقد تغير الوضع في سوريا. نعتقد أن القضاء على حزب العمال الكردستاني-وحدات حماية الشعب ليس سوى مسألة وقت».

ونقلت وكالة «الأناضول» عن فيدان، تأكيده أن «بلاده لن تسمح بتمرير أي أجندات غربية قائمة على دعم تنظيم (بي كي كي) بذريعة مكافحة داعش».

كما حذّر فيدان من أن تنظيم «داعش» الإرهابي يمثل «سُمّا» للمجتمعات المسلمة.

وتدور مواجهات في شمال سوريا بين فصائل مسلحة تدعمها تركيا والقوات الكردية السورية، ومن بينها وحدات حماية الشعب الكردي التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، ومن ثم تصنفها «إرهابية».

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن القيادة السورية الجديدة عاقدة العزم على اجتثاث الانفصاليين هناك.

فيما أفادت أنقرة بأن قواتها المسلحة «حيدت» 32 عضوا من حزب العمال الكردستاني المحظور في عمليات عسكرية بشمال سوريا.