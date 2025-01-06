بايدن يعلن رسميا حظر التنقيب على النفط بالسواحل الأمريكية

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيعلن اليوم عن قرار رسمي بحظر أعمال التنقيب الجديدة عن النفط والغاز في حوالي 625 مليون فدان من المياه الساحلية الأمريكية، ليمنع بذلك بيع حقوق الحفر في مياه المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، وكذلك شرق خليج المكسيك.

وأضاف في بيان، اليوم الاثنين، أن بايدن اتخذ هذا القرار لأن «المخاطر والأضرار البيئية والاقتصادية التي قد تنتج عن الحفر في هذه المناطق، تفوق إمكانات موارد الوقود الأحفوري المحدودة لديها».

وأشار البيان إلى أن «قرار الرئيس الأمريكي يحمي المجتمعات الساحلية والنظم البيئية البحرية والاقتصادات المحلية، بما في ذلك الصيد والترفيه والسياحة، من التسربات النفطية وغيرها من التأثيرات السلبية للتنقيب».

وبحسب البيان، عارضت ما يقرب من 400 بلدية وأكثر من 2300 مسئول عبر سواحل المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والخليج توسيع عمليات الحفر البحرية في هذه المناطق؛ نظرًا للتهديدات البيئية والصحية والاقتصادية التي تشكلها.

ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذها البيت الأبيض في اللحظة الأخيرة بهدف حماية الأراضي والبيئة، قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.