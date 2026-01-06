رئيسة وزراء الدنمارك: استيلاء أمريكا على جرينلاند سيعني نهاية حلف الناتو

أكدت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن اليوم الاثنين أن أي استيلاء أمريكي على جزيرة جرينلاند سيمثل نهاية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتأتي تصريحات فريدريكسن ردا على تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لفرض السيطرة الأمريكية على الجزيرة القطبية الاستراتيجية الغنية بالمعادن، وذلك في أعقاب العملية العسكرية التي شهدتها فنزويلا نهاية الأسبوع.

وكانت العملية الخاطفة التي نفذتها القوات الأمريكية في كاراكاس للقبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، في وقت مبكر من يوم السبت الماضي، قد تركت العالم في حالة ذهول، وضاعفت من مخاوف الدنمارك وجرينلاند، الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي تحت سيادة مملكة الدنمارك وجزء من حلف الناتو.

وهاجمت فريدريكسن ونظيرها في جرينلاند، جينس فريدريك نيلسن، تصريحات الرئيس الأمريكي محذرين من "عواقب كارثية"، بينما أعرب العديد من القادة الأوروبيين عن تضامنهم معهما.

وقالت فريدريكسن لإذاعة "تي في 2" الدنماركية اليوم الاثنين: "إذا اختارت الولايات المتحدة مهاجمة دولة أخرى في الناتو عسكريا، فعندها سيتوقف كل شيء، وهذا يشمل حلفنا، وبالتالي الأمن الذي تحقق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".