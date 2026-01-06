سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، قوارب صيد بالأسلحة الرشاشة وصادر واحدا، بينما اعتقل 5 صيادين قبالة سواحل قطاع غزة.

تأتي هذه التطورات رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وخرقته إسرائيل مئات المرات ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين.

وقالت مصادر محلية إن قوات من البحرية الإسرائيلية، هاجمت قوارب الصيادين بالأسلحة الرشاشة غربي مخيم الشاطئ، في مدينة غزة، واعتقلت الصيادين الشقيقين زهير محيسن، ومحمد محيسن.

وفي حدث منفصل، أفادت المصادر بأن البحرية الإسرائيلية هاجمت أيضا قوارب الصيادين قبالة سواحل مدينة دير البلح، وسط القطاع، وصادرت واحدا.

وذكرت أن الجيش أيضا اعتقل 3 صيادين وهم "عماد القرعان، وأحد المسارعي، ومحمد صلاح".

ورغم الخطر المحدق بهم، يغامر صيادون في قطاع غزة بالنزول إلى البحر لصيد الأسماك وتوفير قوت عائلاتهم في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية، عقب عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية.

ومنذ انتهاء الحرب، حظرت إسرائيل نزول الفلسطينيين إلى بحر في القطاع، والذي يعد المتنفس الأخير لهم في ظل الحصار المشدد وإغلاق المعابر ووسط الدمار الواسع.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية استمرت لعامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بحوال 70 مليار دولار.