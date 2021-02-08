سلطنة عمان تبدأ التطعيم ضد كورونا بلقاح أسترازينيكا- أوكسفورد

تبدأ وزارة الصحة العمانية، غدا الأحد، تطعيم فئة مستهدفة جديدة من فئات المجتمع ضمن المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد– 19) باستخدام لقاح "أسترازينيكا - أوكسفورد".

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، أن الحملة تستهدف في هذه الفترة فئة "كبار السن" ممن يبلغون 65 عامًا فما فوق في جميع محافظات السلطنة بغض النظر عمّا إذا كانوا "أصحاء" أو "يعانون من أي أمراض مُزمنة" على أن يتم تلقي اللقاح في مراكز التحصين المُعلن عنها في المحافظات.

وجاء اختيار الفئة المستهدفة استنادًا إلى عدة عوامل منها التقييم المستمر للوضع الوبائي العالمي والمحلي في ظل وجود سلالات جديدة متحوِّرة سريعة الانتشار ودراسة المسح الوطني الاستقصائي المصلي ودراسة التحليل السّكاني التي أجريت في السلطنة للوقوف على العوامل المؤثرة في الخطورة والوفيات الناجمة عن مرض كوفيد إضافة إلى محدودية موارد التصنيع والتوريد بالكميات المطلوبة ضمن إطار زمني محدد والتوصيات الصادرة من الوكالة الأوروبية للأدوية ومنظمة الصحة العالمية.

ويعمل لقاح "أسترازينيكا- أوكسفورد" بطريقة النواقل الفيروسية بحيث يتم استخدام الفيروس الغدّي المُعدّل كناقل آمن للجينات التي تقوم بإنتاج البروتين الشوكي لفيروس مرض كوفيد-19 مما يُحفز جهاز المناعة لإنتاج أجسام مضادة وخلايا مناعية تستخدم من قِبل الجسم لاحقًا في التعرُّف على فيروس مرض كوفيد-19 عند التعرُّض له ومقاومته.

وسيكون هناك فاصل زمني يصل من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع بين الجرعتين الأولى والثانية عند أخذ اللقاح ويبدأ مفعول اللقاح بعد 7 إلى 14 يومًا من أخذ الجرعة الثانية.

وتتراوح الأعراض المُصاحبة لأخذ اللقاح بين الألم الموضعي موقع الإبرة والاحمرار والتورم وبين الشعور بالحمى، والغثيان وآلام المفاصل والإعياء العام وهذا يدل على بدء استجابة الجهاز المناعي للجسم للقاح، ولم تُسجّل أعراض جانبية جسيمة أثناء مرحلة التجارب السريرية وقد تختلف هذه الأعراض باختلاف اللقاح المُستخدم واختلاف ردات فعل الأجسام المختلفة تجاهها.

وتسلّمت سلطنة عمان السبت الماضي ١٠٠ ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا- أوكسفورد" المُضاد لفيروس ‎كورونا مُقدمة من جمهورية الهند وهو من إنتاج المعهد الهندي للأمصال واللقاحات ‏ويُعد من أكبر مصانع اللقاحات في العالم.

يُذكر أن الأشخاص الذين تلقّوا الجرعة الأولى من لقاح شركة فايزر- بيونتك خلال الفترة الماضية لا يشملهم التحصين الحالي وستُعلن وزارة الصحة العمانية عن موعد أخذ الجرعة الثانية الخاصة بهم في وقت لاحق.