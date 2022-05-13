قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتورة نعيمة القصير، إن أمراض القلب تتسبب في وفاة نحو 17,9 مليون شخص كل عام، لافتة إلى أن ثلاثة أرباع تلك الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

جاء ذلك في كلمة ألقتها القصير خلال إطلاق وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الاثنين، مبادرة "قلبك أمانة".

وأوضحت ممثل منظمة الصحة العالمية أن نسبة الوفيات بسبب أمراض القلب في مصر وصلت إلى 40% عام 2018، لافتة إلى أن تلك النسبة تدعو إلى القلق، خاصةً أن المجتمع المصري يعتبر مجتمعًا فتيًا حيث يمثل الشباب من سن 15 إلى 29 عامًا نحو ربع السكان، كما أن ثلث السكان تقريبًا تقل أعمارهم عن 15 عامًا.

وأرجعت القصير تلك النسبة إلى اتباع المصريين نظام غذائي غير صحي؛ إذ يستهلكون تقريبا ضعف الكمية المسموح بها من الملح الموصى به، بجانب قلة ممارسة الرياضة واستخدام التبغ بكافة أشكاله بنسبة استهلاك 23% من السكان، وترتفع تلك النسبة بين الذكور إلى حوالي 44%، وكذلك الإصابة بارتفاع ضغط الدم؛ مما يزيد من خطورة المضاعفات ويزيد من احتمالية الوفاة المبكرة.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية تنظر إلى ملف أمراض القلب بمنهج الوقاية والعلاج، مشيرة إلى أن الدليل العلمي أثبت أن الإقلال من الملح والابتعاد عن الدهون والإكثار من تناول الفواكه والخضروات مع المواظبة على النشاط البدني والإقلاع عن استهلاك التبغ كلها أساليب ناجحة في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب.

وفي هذا الصدد، حذرت الدكتورة نعيمة القصير من أن أمراض القلب المرتبطة باستهلاك التبغ مسؤولة عن وفاة 1,9 مليون شخص كل عام، أي ما يعادل واحد من كل خمسة من جميع الوفيات الناتجة عن أمراض القلب.

وأشارت إلى أن منهم نحو 200 ألف حالة وفاة سنوية عالميًا مرتبطة باستخدام التبغ المُسخَّن، منوهة أيضًا إلى أن السجائر الإلكترونية ترفع من ضغط الدم مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.