اليوم بدء الأوكازيون الشتوي وسط رقابة تموينية

بدأت اليوم الاثنين، التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) وسط رقابة تموينية كبيرة، للتأكد من إعلان الأسعار على السلع قبل وبعد، بالإضافة إلى جودة السلع المعروضة والتخفيضات الموجودة عليها.
وأكد التقرير الوارد للدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، من الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية، على أن عدد المحال التي تقدمت للمشاركة في الأوكازيون منذ الإعلان عنه وصل إلى 300 محل، متنوع ما بين محلات للملابس والمصنوعات الجلدية، والأدوات المنزلية أيضا.
وأشار التقرير الوارد، إلى أن مديريات التموين تفتح أبوابها لاستقبال طلبات أصحاب المحال للمشاركة في الاوكازيون بنطاق كل مديرية.
وأضاف التقرير، أنه من المتوقع وصول عدد المحال التي ستشارك في الأوكازيون هذا العام الى 4000 محل تجاري متنوع كالعام السابق، ووصول نسب التخفيضات إلى 50% كالعام السابق ايضا.
من جهته، أكد أحمد أبو الفضل - مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية، التنبيه على أصحاب المحال المشاركة في الأوكازيون، بضرورة وضع سعرين على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة في الاوكازيون.
وأشار إلى أن توجيهات الوزير، هي تسيير حملات يوميه على المحال المشاركة في الأوكازيون للتأكد من التخفيضات وجوده المنتجات المعروضة.