اليوم بدء الأوكازيون الشتوي وسط رقابة تموينية

بدأت اليوم الاثنين، التصفية‎ ‎الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) وسط رقابة تموينية كبيرة، ‏للتأكد من إعلان الأسعار على السلع قبل وبعد، بالإضافة إلى ‎جودة‎ ‎السلع‎ ‎المعروضة والتخفيضات الموجودة عليها.‏

وأكد التقرير الوارد للدكتور علي‎ ‎المصيلحي - وزير ‏التموين‎ ‎والتجارة الداخلية، من الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات ‏التجارية، على أن عدد المحال التي تقدمت للمشاركة في الأوكازيون منذ الإعلان ‏عنه وصل إلى 300 محل، متنوع ما بين محلات للملابس والمصنوعات ‏الجلدية، والأدوات المنزلية أيضا.

وأشار التقرير الوارد، إلى أن ‏مديريات التموين تفتح أبوابها لاستقبال طلبات أصحاب المحال للمشاركة في ‏الاوكازيون بنطاق كل مديرية.

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وأضاف التقرير، أنه من المتوقع وصول عدد المحال التي ستشارك في ‏الأوكازيون هذا العام الى 4000 محل تجاري متنوع كالعام السابق، ووصول ‏نسب التخفيضات إلى 50% كالعام السابق ايضا. ‏

من جهته، أكد أحمد أبو الفضل - مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على ‏المعاملات التجارية، التنبيه على أصحاب المحال المشاركة في ‏الأوكازيون، بضرورة وضع سعرين على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة ‏في الاوكازيون.

وأشار إلى أن توجيهات الوزير، هي تسيير حملات يوميه على ‏المحال المشاركة في الأوكازيون للتأكد من التخفيضات وجوده المنتجات ‏المعروضة.‏