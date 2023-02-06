الصين: المنطاد الذي رصده البنتاجون فوق أمريكا اللاتينية خرج عن مساره أيضا

قالت الصين، إن المنطاد الذي رصده البنتاجون فوق أمريكا اللاتينية، خرج عن مساره، مرددة بذلك تفسيرا رفضته الإدارة الأمريكية بشأن مركبة أخرى شوهدت فوق مواقع عسكرية أمريكية.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، في إفادة صحفية دورية اليوم الاثنين ببكين: "لقد دخل المنطاد بصورة غير مقصودة إلى المجال الجوي لدول في أمريكا اللاتينية.. إنه (يستخدم) لأغراض مدنية، ويتأثر بالطقس ولديه قدرة محدودة على التوجيه الذاتي".



وقالت ماو إن الصين تتبع القانون الدولي و"لن نشكل أي تهديد لأي دولة، وكل الدول تقول إنها تتفهم ذلك".



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قالت يوم الجمعة الماضي، إنه قد تم رصد منطاد فوق أمريكا اللاتينية، حيث أضاف البريجادير جنرال بات رايدر في بيان له: "نقيمه الآن بوصفه منطاد مراقبة صيني آخر".



وذكرت وسائل إعلام محلية أن المنطاد حلّق فوق كوستاريكا وكولومبيا وفنزويلا، بدون وقوع حوادث.