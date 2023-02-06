كُرمت الفنانة هالة صدقي، في حفل افتتاح الدورة الـ12 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي تُقام فعالياته من الثالث إلى التاسع من شهر فبراير الجاري.

هالة التي سلّمها درع التكريم الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، عبرت عن سعادته البالغة بتكريمها في الأقصر التي وصفتها بأنها أحلى وأغنى مكان في العالم.

وشددت في تصريحاتها التي أدلت بها على خشبة مسرح التكريم، على أهمية مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، معتبرة أنه أفضل من مهرجانات أخرى "لا قيمة لها"، على حد تعبيرها، دون أن تُحدد أسماء هذه المهرجانات.

وثمنت هالة، دعم وزارة الثقافة لمثل هذه المهرجانات، متمنية وضعا أفضل للسينما المصرية في الفترة المقبلة.

وفيما وصفت مصر بأنها السينما الأم في الشرفق الأوسط، فقد عبرت عن تطلعها لأنْ تشهد النسخة المقبلة من المهرجان مشاركة أفلام مصرية للتنافس على الجوائز.

وتقام الدورة الـ12 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، تحت شعار "سينما خلود زمان"، بمشاركة أفلام من 30 دولة، منها رواندا، تونس، بوركينا فاسو، بلجيكا، السنغال، ألمانيا، لوكسمبورج، الولايات المتحدة الأمريكية، نيجيريا، فرنسا، الجزائر، موزمبيق، بوروندى، والدولة ضيفة الشرف السنغال.

ويشارك في المهرجان 31 فيلما، تتنافس على مسابقات الأفلام الروائية الطويلة، والقصيرة، وأفلام الدياسبورا.