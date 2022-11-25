 أردوغان: إعلان حالة التأهب وإرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة من الزلزال - بوابة الشروق
الإثنين 6 فبراير 2023 10:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

أردوغان: إعلان حالة التأهب وإرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة من الزلزال

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

نشر في: الإثنين 6 فبراير 2023 - 8:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 فبراير 2023 - 8:54 ص

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة جراء زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وأضاف أردوغان أنه تم أعلان حالة التأهب لمساعدة المناطق المتضررة: " كافة وحداتنا المعنية في حالة تأهب تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية"

من جهته قال وزير الداخلية التركي (زلزال قهرمان مرعش): "هناك مواطنون فقدوا أرواحهم.. جميع فرقنا في حالة تأهب، رفعنا إنذارا من المستوى الرابع، وهذا الإنذار يشمل المساعدة الدولية".

بدوره أفاد والي عثمانية جنوبي تركيا بمصرع 5 أشخاص وتهدم 34 مبنى في المدينة.

وضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا  الساعة 04.17 بالتوقيت المحلي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك