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انتشر مقطع فيديو وُصف بـ"المؤثر جدا"، يوثق استغاثة طفلة سورية لإنقاذها من تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد خلال الساعات الماضية.

واستغاثت الطفلة وهي تقول بصوت مؤثر "ناديلي لماما"، فيما رد عليه شخص آخر محاولا طمأنتها بأنه تم الإبلاغ من أجل المساعدة في إنقاذها.

وفي حصيلة غير نهائية ومرشحة للزيادة، قتل 237 شخصا على الأقل في سوريا نتيجة الزلزال الذي يقع مركزه في جنوب شرق تركيا، وفق ما ذكرت وزارة الصحة.

ووقع الزلزال على عمق نحو 17,9 كيلومتر وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

ويقع مركز الزلزال في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).