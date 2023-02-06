المركز السوري الوطني للزلازل: لا مؤشرات على إمكانية حدوث تسونامي

نفى المركز الوطني السوري للزلازل، وجود مؤشرات على إمكانية حصول تسونامي، مشيرًا إلى أن تأثير الهزات الارتدادية سيتناقص مع الوقت، وذلك بحسب ما أفادته وسائل إعلام سورية، مساء الاثنين.

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجات تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خالص التعازي للشعبين السوري والتركي، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة شرق المتوسط.

وقال الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش، اليوم الاثنين، إن مصر تتضامن بشكل كامل مع الشعبين السوري والتركي، مؤكدا الاستعداد لتقديم المساعدة في مواجهة آثار هذا الزلزال.

وأضاف: «خالص العزاء والتضامن وتمنياتنا من الله بسرعة شفاء المصابين».

من جانبه، أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالا مع نظيره السوري الدكتور فيصل المقداد، اليوم 6 فبراير الجاري، وذلك لتقديم العزاء في ضحايا الزلزال المروع؛ الذي تعرضت له الشقيقة سوريا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية نقل إلى نظيره السوري قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة، تضامناً مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة تداعيات تلك الكارثة.