فرق شلاتين والتنورة التراثية تبهر جمهور معرض القاهرة للكتاب (صور)

على مدار أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته 54، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، برنامجا فنيا حافلا قدمت فيه الفرق الفنية عروضا لاقت إقبالا وتفاعلا جماهيريا كبيرا.

وفي يومه قبل الأخير واستمرارا للبرنامج، تابع الجمهور، الأحد، بمسرح بلازا 1 عرضا فنيا لفرقة الشلاتين التلقائية التي قدمت باقة منوعة من الاستعراضات والتابلوهات الراقصة، منها: "الهوسيب"، و"السيرة" من تدريب عوض الله كرار.

وتضمن البرنامج الفني عرضا لفرقة الشرقية للفنون الشعبية، التي نالت فقراتها إعجاب وتصفيق الجمهور وقدمت: "هيغنوا فرح"، "سقايين"، "كف العرب"، "التنورة"، "الحصان"، من تدريب أحمد واصف.

وأعقب ذلك عرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية، والتي قدمت فاصلا منوعا من الأغاني التراثية، بقيادة منال إبراهيم.

كما شهد مسرح بلازا 2 عروضا فنية لفرقة التنورة التراثية بقيادة محمد صلاح، وتألقت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية في تقديم عدد من التابلوهات الاستعراضية، منها: "السمسمية"، "يا طير يا رمادي"، "البحرية"، "الصيادين"، "آه يا لالالي"، و"أم الخلول"، من تدريب محمد صالح.

جدير بالذكر أن العروض الفنية المقدمة تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويتم تنفيذها من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وتستمر فعالياتها حتى 6 فبراير الحالي.