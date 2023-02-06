جسران جويان من قطر والكويت لإرسال مساعدات إلى تركيا

خصصت دولة قطر، جسرا جويا، لدعم الجمهورية التركية لمواجهة كارثة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا اليوم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.



ويرافق أولى رحلات الجسر الجوي فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) مجهز بآليات متخصصة بعمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى مستشفى ميداني ومساعدات إغاثية وخيم ومستلزمات شتوية، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".



كما وجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بإنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة إلى تركيا جراء الزلزال، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".