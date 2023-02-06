نسعى للتعاون مع مصر في مجال السياحة والتعاون العسكريرئيس كرواتيا:

أكد الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، سعي بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في مجال السياحة والتعاون العسكري.

وقال ميلانوفيتش -خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن السياحة من أهم المجالات التي تسعى بلاده للتعاون مع مصر فيها؛ لأن كرواتيا قامت بالاستثمار في هذا القطاع وتعتبر نفسها دولة عظيمة بهذا المجال، مؤكدا حرصه على تقديم خبرة بلاده لمصر في مجال السياحة.

وشدد الرئيس الكرواتي، على ضرورة المحافظة على البيئة والنمط الحياتي للسكان من أجل النهوض بالسياحة.

وفيما يخص القطاع العسكري، قال ميلانوفيتش، إن كرواتيا ليست دولة كبيرة ولكن لديها شركات وخبرات جيدة في الصناعة العسكرية التي تتنافس مع الشركات العالمية الأخرى، مشيرا إلى أنه تباحث مع الرئيس السيسي في هذا الأمر وسوف يناقش التعاون العسكري مع الحكومة المصرية أيضا.

وأعرب الرئيس الكرواتي عن شكره للرئيس السيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال في البلد الأمين والساحر مصر.