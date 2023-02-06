كيف نعرف الزلزال قويا أم ضعيفا أم متوسطا؟

سُجلت هزة أرضية عنيفة شعر بها المواطنون في ضواحي القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا في حوالي الساعة الثالثة والثلث من صباح اليوم الاثنين 6 فبراير.

وأعلنت الجهات المختصة وبعض الهيئات العلمية في دول حوض البحر المتوسط أن الهزة موجة تابعة لزلزال عنيف ضرب جنوب شرق تركيا بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، وذلك بالقرب من مدينة غازي عنتاب.

وشعر بالهزة القوية سكان تركيا والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر.

ويقع تصنيف قوة زلازال اليوم بين الزلزال القوي والزلال الكارثي المدمر، وهو ما نوضحه وفقا للموسوعة العامة البريطانية "بريطانيكا".

* على أي أساس نقيِّم الزلازل قوية أم ضعيفة أم متوسطة؟

يقيم مقياس ريختر قوة الزلازل بناءا على درجتها وهي..

1. زلزال مجهري

يصنف الزلزال بأنه ضغيف أو مجهري إذا كان حجمه أقل من 1.0 إلى 2.9 ريختر، وهو لا يحدث تأثيرات بشكل عام ولا يشعر به الناس، ويحدث في السنة أكثر من 100 ألف مرة.

2. زلزال طفيف

يصبح الزلزال طفيفا عندما يبلغ حجمه من 3.0 إلى 3.9 ريختر، وهو يشعر به كثير من الناس، ولا يحدث ضرر، ويتكرر حدوثه من 12 ألف إلى 100 ألف مرة في السنة.

3. زلزال ضعيف

يصبح الزلزال ضعيفا عندما يبلغ حجمه 4.0 إلى 4.9 ريختر، ويشعر به الجميع، ويتكرر حدوثه من ألفين إلى 12 ألف مرة في السنة.

4. زلزال معتدل

تصبح قوة الزلزال معتدلة عندما يبلغ حجمه 5.0 - 5.9 ريختر، ويحدث أضرارا في الأبنية الضعيفة وهو يتكرر حدوثه من 200 إلى 2000 مرة في السنة.

5. زلزال قوي

يصبح الزلزال قويا إذا بلغ حجمه من 6.0 إلى 6.9 الفئة، ويحدث أضرارا معتدلة في المناطق المأهولة بالسكان، ويتكرر من 20 إلى 200 مرة في السنة.

6. زلزال كبير

يصبح الزلزال كبير في حال كان حجمه 7.0 إلى 7.9 ريختر، ويحدث أضرارا جسيمة على مساحات واسعة، وخسائر بشرية، و يتكرر حدوثه من 3 إلى 20 مرة في السنة، وهو التصنيف الذي ينطبق على زلزال اليوم الاثنين.

7. زلزال كارثي مدمر

يصبح الزلزال مدمرا عندما يبلغ مستوى حجمه 8.0 ريختر فما فوق، ويحدث دمارا شديدا وخسائر في الأرواح على مساحات واسع، ويتكرر حدوثه أقل من 3 مرات في السنة.

* كيف تنشأ الزلازل؟

تنشأ الزلازل بسبب احتكاك الصفائح التكتونية، وهي نقطة داخل الأرض، يتولد منها الزلزال، وتسمى بمركز الزلزال.

* أنواع الزلازل

هناك نوعان من الزلازل، الأول الزلازل التكتونية والبركانية، وتنتج عن طريق الحركة المفاجئة على طول الصدوع وحدود الصفائح، والثاني الزلازل الناجمة عن ارتفاع الحمم البركانية أو الصهارة تحت البراكين النشطة وتسمى الزلازل البركانية.

* كيف نقيس الزلازل؟

هناك طريقتان يمكننا من خلالهما قياس قوة الزلزال، المقدار والشدة، حيث يتناسب الحجم مع الطاقة التي يطلقها الزلزال عند البؤرة، ويتم حسابه من الزلازل المسجلة بواسطة أداة تسمى جهاز قياس الزلازل، كما يتم تمثيله بالأرقام العربية (مثل 4.8 ، 9.0).

* حجم الزلازل

يتم التعبير عن حجم الزلزال بأعداد صحيحة وكسور عشرية، فعلى سبيل المثال، زلزال بقوة 5.3 درجة هو زلزال متوسط، و6.3 هو زلزال قوى، نظرًا للأساس اللوغاريتمي للمقياس، فإن كل زيادة في الحجم تمثل زيادة قدرها 10 أضعاف في السعة المقاسة كما تم قياسها على مخطط الزلازل.