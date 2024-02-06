رئيس كازاخستان يعين أولجاس بيكتينوف رئيسا للوزراء بعد استقالة الحكومة

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عين رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، رئيس ديوانه أولجاس بيكتينوف رئيسا جديدا ل لوزراء كازاخستان بعد استقالة الحكومة السابقة.

ووقع توكاييف مرسوما يشغل بموجبه بيكتينوف المنصب بعد الحصول على موافقة البرلمان، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ورشح يرلان كوشانوف، رئيس حزب "أمانات" الحاكم في كازاخستان ورئيس البرلمان الكازاخي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بيكتينوف لهذا المنصب، حسبما ذكر بيان من مكتب الرئيس توكاييف على موقعه الالكتروني.

وكان بيكتينوف البالغ من العمر 43 عاما يرأس وكالة مكافحة الفساد في كازاخستان قبل تعيينه رئيسا لديوان الرئاسة في أبريل 2023.

وقبل ذلك تولى بيكتينوف مناصب مختلفة في جهاز مكافحة الفساد منذ عام 2018.

وقبل توكاييف استقالة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء علي خان إسماعيلوف أمس الاثنين.