أودى انفجار هائل في مصنع للألعاب النارية في الهند، اليوم الثلاثاء، بحياة 7 ضحايا، وأصيب 75 بجروح حسبما أفاد مسئولون محليون.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، قال مسئول في مستشفى منطقة هاردا بوسط ولاية ماديا براديش، طالباً عدم كشف اسمه: «يمكننا أن نؤكد سقوط سبعة أشخاص حتى الآن، استقبلنا 65 جريحاً هنا، وأحلنا عشرة آخرين إلى مستشفى أكبر».

والسبت الماضي، لقى خمسة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 31 آخرون بجروح من جراء حريق هائل اندلع في مصنع لمستحضرات التجميل بمنطقة صناعية، في ولاية هيماتشال براديش شمال الهند.

وأعلنت الشرطة حسبما نقلت شبكة «إن.دي.تي.في» الهندية، عن وفاة امرأة، كما تم انتشال أربعة جثامين أخرى من مكان الحادث.

وأشارت الشرطة إلى أن رجال الإطفاء كافحوا للسيطرة على الحريق لمدة 24 ساعة بعد اندلاعها، خاصة أن المواد القابلة للاشتعال المستخدمة في تصنيع العطور ومستحضرات التجميل الأخرى تشعل النيران.