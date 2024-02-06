ماكس إيبرل يقترب من الانتقال لبايرن ميونخ

أصبح ماكس إيبرل على بعد خطوة واحدة من أن يصبح مديرا جديدا للرياضة بنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم.

وتوصل مسؤولو بايرن لاتفاق على المقابل المالي مع إدارة نادي لايبزج الألماني، التي كان يعمل إيبرل معها، للحصول على خدماته.

ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، سيدفع بايرن إلى لايبزج 5ر4 مليون يورو (83ر4 مليون دولار) للتعاقد مع إيبرل.

وأضاف التقرير أن رسوم الانتقال السابقة المتفق عليها بين الناديين عندما انتقل مدرب ألمانيا يوليان ناجلسمان من لايبزج لبايرن تم إلغاؤها كجزء من المفاوضات بشأن إيبرل.

وتم إقالة إيبرل، الذي عمل أيضا بنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في سبتمبر الماضي بعد فترة قصيرة في لايبزج، في ظل عدم رضا إدارة النادي بشأن التزامه، وانتشرت التكهنات بأنه كان في مفاوضات مع مسؤولي بايرن.

ومن المرجح أن يشكل تعيين إيبرل في بايرن، الإضافة المرجوة لحامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) في المواسم الـ11 الأخيرة.

وتم إقالة الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش في نهاية الموسم الماضي بعد إقالة ناجلسمان من منصب المدير الفني لبايرن، وتعيين توماس توخيل خلفا له.

ويحتل بايرن ميونخ حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا)، بفارق نقطتين خلف باير ليفركوزن (المتصدر)، علما بأنه تأهل لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتم تعيين يان كريستيان دريسن، رئيسا تنفيذيا لبايرن، فيما يتولى كريستوف فرويند منصب المدير الرياضي بالنادي.

ومن المتوقع أن يتولى إيبرل منصبه فعليا يوم الاثنين المقبل، حيث سيكون له مقعد في مجلس إدارة النادي، الذي يرأسه هربرت هاينر، علما بأن أولي هونيس، الرئيس الفخري لبايرن هو أحد الداعمين الكبار لتعيينه.

وكان إيبرل غادر مونشنجلادباخ عام 2022 لأسباب تتعلق بالصحة الذهنية، وهو أمر يعارضه العديد من مشجعي النادي.

يذكر أن إيبرل تدرج في صفوف فرق الشباب ببايرن، حينما كان لاعبا وخاض مباراة واحدة مع الفريق الأول قبل أن يصنع اسمه في مونشنجلادباخ كظهير أيمن.