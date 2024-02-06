توقع الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، استمرار تراجع الأسعار خلال الفترة ‏المقبلة، مشيرا إلى انعكاس ارتفاع سعر الفائدة واقتراب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على التراجعات ‏الأخيرة.‏

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى ‏البلد» مساء الإثنين، إن السعر العادل للذهب يتراوح بين 2800 إلى 2900 جنيه للجرام لعيار 21، لافتا إلى ‏تجاوز الأسعار خلال الفترة الماضية مستويات 4100 جنيه.‏

وتوقع «فرج» أن تشهد أسعار الذهب مزيداً من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مع استقرار سعر الفائدة، ‏ناصحًا المستهلك بإرجاء قرار الشراء خلال الفترة الحالية إلى حين استقرار الأسعار، قائلا: «لا يزال هناك ‏انخفاضات أخرى تصل 300 جنيه».‏

وأكد أن السوق حاليا في أوضاع تصحيحية للأسعار، موضحا أن الارتفاعات السابقة لم تكن مبررة أو واقعية ‏تتناسب مع السعر الحقيقي للذهب، مشيرا إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع الطلب على ‏الشراء. ‏