توقع الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، استمرار تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى انعكاس ارتفاع سعر الفائدة واقتراب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على التراجعات الأخيرة.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إن السعر العادل للذهب يتراوح بين 2800 إلى 2900 جنيه للجرام لعيار 21، لافتا إلى تجاوز الأسعار خلال الفترة الماضية مستويات 4100 جنيه.
وتوقع «فرج» أن تشهد أسعار الذهب مزيداً من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مع استقرار سعر الفائدة، ناصحًا المستهلك بإرجاء قرار الشراء خلال الفترة الحالية إلى حين استقرار الأسعار، قائلا: «لا يزال هناك انخفاضات أخرى تصل 300 جنيه».
وأكد أن السوق حاليا في أوضاع تصحيحية للأسعار، موضحا أن الارتفاعات السابقة لم تكن مبررة أو واقعية تتناسب مع السعر الحقيقي للذهب، مشيرا إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع الطلب على الشراء.