استشهاد فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار بالضفة الغربية

استشهد فلسطيني اليوم الثلاثاء، بنيران الجيش الإسرائيلي عند حاجز عسكري شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار ضد جنود إسرائيليين بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إنها أبلغت من قبل هيئة الشؤون المدنية باستشهاد محمد طيطي (18 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل حول الحادثة، إلا أن مصادر محلية وشهود عيان أفادت بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على طيطي ومنعت طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إليه.

وذكرت مصادر فلسطينية محلية أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات إضافية من جنودها إلى الحاجز وأغلقته لبعض الوقت ومنعوا الحركة في محيطه.

من جهتها، ذكرت الإذاعة العبرية العامة أن فلسطينيا مسلحا قتل بنيران جنود في موقع عسكري قرب نابلس بعد أن أطلق النار باتجاههم، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود.

وتشهد الضفة الغربية توترا متصاعدا واشتباكات مسلحة في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.