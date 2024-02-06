السعودية: القبض على 19 سوريا لسيرهم بمركباتهم في تجمع غير نظامي

ألقت شرطة الرياض القبض على 19 شخصًا من الجنسية السورية لسيرهم بمركباتهم في تجمع غير نظامي وعرقلة الحركة المرورية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض اليوم الثلاثاء قوله "أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لأشخاص يسيرون بمركباتهم في تجمع غير نظامي، فقد تم القبض على 19 شخصًا من الجنسية السورية لقيامهم بعمل موكب وعرقلة الحركة المرورية في طريق عام وتوثيق ذلك ونشره"، مكتفيا بالقول أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.