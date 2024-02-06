مدرب غينيا الإستوائية: منتخب مصر واجه صعوبات في أمم إفريقيا

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تحدث خوان ميشا المدير الفني لمنتخب غينيا الإستوائية، عن مشاركة الفريق في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، والمقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وكان منتخب غينيا قد وصل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، قبل أن يخرج بعد الخسارة أمام نظيره الغيني بهدف نظيف.

وقال ميشا في تصريحات تليفزيونية: «خضنا مباريات كأس الأمم وكأنها مباريات نهائية ونجحنا في تقديم أداء جيد».

وأضاف: «جهزنا كثيرا لمواجهة كوت ديفوار من أجل تحقيق الفوز، وهذا ما فعلناه في النهاية، ولكن لم ننجح في استكمال المشوار ونأمل في أن نكون أفضل خلال المرة القادمة».

وتابع مدرب غينيا الإستوائية: «لو كنا سجلنا ركلة الجزاء في مباراة غينيا لكان الوضع أفضل، ولكن هذا يحدث في كرة القدم».

وأكمل: «لا يوجد مفاجأة بالنسبة لنا، نحن حضرنا كثيرا للظهور بشكل مميز وحضرنا للقاء كوت ديفوار بشكل مختلف وتلك المفاجأة ليست صدفة، وعقدي مع غينيا الاستوائية ينتهي في يونيو القادم».

وأتم: «منتخب مصر واجه صعوبات في البطولة الإفريقية، وكان من المنتظر أن يقدم أداء أفضل».