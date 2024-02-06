الغرف التجارية: انخفاض أسعار السلع يتطلب من 3 أسابيع إلى 3 أشهر ‏

توقع الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن ينعكس استقرار سعر الدولار بالسوق الموازية على انخفاض أسعار السلع الغذائية بالأسواق ابتداءً من شهر رمضان.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر «ON E» مساء الإثنين، إن تراجع الأسعار يتطلب مدة زمنية تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع للإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ وتعبئتها قبيل طرحها بالأسواق.
ونوه أن تراجع الأسعار يستلزم 3 أشهر في حال السلع الاستيرادية الجديدة، مؤكدا أن الميزة الوحيدة لتأخر الإفراجات الجمركية يتمثل في تراكم أرصدة كبيرة من البضائع بالموانئ بانتظار عمليات الإفراج الجمركي.
وأضاف أن التراجع السريع في أسعار بعض السلع كالحديد والذهب في أعقاب تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية يعود إلى تقييمها بسعر الدولار في السوق غير الرسمية، بينما تحتاج السلع الأخرى إلى مدة أطول تتضمن الإفراج الجمركي، ثم التصنيع، والتوزيع في سلاسل الإمداد.
وأوضح أن نقص السلع بالأسواق من شأنه أن يرفع أسعار السلع أكثر من ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية، مشيرا إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال اجتماع، الإثنين، على ضخ المزيد من السلع بالأسواق خلال الفترة المقبلة استعدادا لشهر رمضان.