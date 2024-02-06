الغرف التجارية: انخفاض أسعار السلع يتطلب من 3 أسابيع إلى 3 أشهر ‏

توقع الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن ينعكس استقرار سعر الدولار بالسوق الموازية على ‏انخفاض أسعار السلع الغذائية بالأسواق ابتداءً من شهر رمضان.‏

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر «‏ON E‏» ‏مساء الإثنين، إن تراجع الأسعار يتطلب مدة زمنية تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع للإفراج عن البضائع المتراكمة ‏في الموانئ وتعبئتها قبيل طرحها بالأسواق.‏

ونوه أن تراجع الأسعار يستلزم 3 أشهر في حال السلع الاستيرادية الجديدة، مؤكدا أن الميزة الوحيدة لتأخر ‏الإفراجات الجمركية يتمثل في تراكم أرصدة كبيرة من البضائع بالموانئ بانتظار عمليات الإفراج الجمركي.‏

وأضاف أن التراجع السريع في أسعار بعض السلع كالحديد والذهب في أعقاب تراجع سعر الدولار بالسوق ‏الموازية يعود إلى تقييمها بسعر الدولار في السوق غير الرسمية، بينما تحتاج السلع الأخرى إلى مدة أطول ‏تتضمن الإفراج الجمركي، ثم التصنيع، والتوزيع في سلاسل الإمداد.‏

وأوضح أن نقص السلع بالأسواق من شأنه أن يرفع أسعار السلع أكثر من ارتفاع سعر الدولار بالسوق ‏الموازية، مشيرا إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال اجتماع، الإثنين، على ضخ المزيد من ‏السلع بالأسواق خلال الفترة المقبلة استعدادا لشهر رمضان.‏