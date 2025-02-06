فحص 330 حالة خلال قافلة جامعة بنها الطبية في قرية نامول بطوخ

نظمت جامعة بنها قافلة طبية بقرية نامول مركز طوخ، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



أشرف على القافلة الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

شارك في القافلة أطباء في تخصصات "الباطنة العامة، والأطفال، والعظام، والرمد، وأمراض الصدر"، وتم الكشف على 330 حالة تنوعت ما بين 63 حالة باطنة، و91 حالة أطفال، و61 حالة عظام، و72 حالة رمد، و43 حالة أمراض الصدر، وصرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.